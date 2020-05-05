В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 08:30 6 мая в лесном фонде на территории Иркутской области действующих пожаров нет.

Как сообщает пресс-служба губернатора, накануне было ликвидировано одно вновь зарегистрированное возгорание площадью четыре гектара в Иркутском районе. Также был потушен лесной пожар, локализованный на площади 12 га 4 мая в Нижнеудинском районе.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, эти возгорания произошли на незакрепленных за арендаторами участках по вине местного населения.

В тушении лесных пожаров 5 мая было задействовано 22 работника лесной охраны, пятеро мобилизованных граждан и 10 единиц наземной техники.