Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области локализовано два лесных пожара в Бодайбинском районе. Общая площадь – 208 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

За выходные 7 и 8 сентября площадь лесных пожаров сократилась на две тысячи 415 гектаров, потушены два очага в Катангском районе.

На тушении всех пожаров в лесах области работают 10 парашютистов-десантников, а также пять специалистов лесной охраны. Привлечена одна единица техники.