В Иркутской области на 11 июня зарегистрировано 10 лесных пожаров

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 11 июня зарегистрировано пять действующих лесных пожаров, еще один очаг локализован. Кроме того, в зоне космомониторинга в Бодайбинском районе зафиксировано еще четыре возгорания. Общая площадь пожаров – 1055 га, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В локализованном состоянии находится очаг в Усть-Удинском районе на площади 57,5 га, в том числе 55 га, покрытых лесом. Продолжается работа по локализации пяти пожаров общей площадью 828,5 га, из которых 757 га покрыты лесом. Самый крупный из этих очагов на площади 700 га находится в отдаленной и труднодоступной местности в Нижнеудинском районе, остальные – в Казачинско-Ленском, Киренском, Черемховском и Усть-Удинском районах. Еще четыре природных пожара, возникшие из-за гроз, находятся в зоне космического мониторинга на территории Бодайбинского района, их общая площадь составляет 169 га.

За минувшие сутки, 10 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано шесть пожаров. Их общая площадь составляла 46 га, из которых 28 га, покрытых лесом. По одному возгоранию потушено в Боханском, Тулунском, Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском и Чунском районах.