В Иркутской области на 14 августа горит свыше 116 тысяч гектаров леса

Иркутская область, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 14 августа горит более 116 тысяч га леса. Все очаги возникли от гроз. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Почти все возгорания находятся на территории Катангского района – площадь этих пожаров составляет 106 тысяч 744 га. Большинство из них не обслуживаются – тушат огонь на двух пожарах возле села Токма и на одном возле села Бур. У Токмы на возгорании площадью 12 тысяч 784 га в 22 км от населенного пункта работают 32 человека – 28 пожарных-десантников, которым на помощь компания, арендующая лесной участок, направила четырех своих работников и два бульдозера. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на возгорании в 11 км от Токмы площадью 3284 га работает один человек. Лесной пожар на 2983 га в шести километрах от Бура тушат шесть десантников Авиалесоохраны.

Кроме того, семь действующих лесных пожаров на общей площади 9 653 га приходятся на Усть-Илимский (пять возгораний) и Усть-Кутский (два возгорания) районы.

По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие сутки, 13 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров. Их общая площадь составляла 250,4 лесных гектара и 20 гектаров, не покрытых лесом. Четыре возгорания потушено в Нижнеилимском районе, три – в Чунском, по одному – в Усольском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и Братском районах.