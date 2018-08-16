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17.08.2018

В Иркутской области на 17 августа зарегистрировано 28 лесных пожаров

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на 17 августа зарегистрировано 28 лесных пожаров. Один из них локализован в Усть-Илимском районе, остальные – действующие – расположены в Катангском районе. Общая площадь возгораний – 143 тысячи 544 гектара.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в Усть-Илимском районе распространение огня остановлено на 1803 гектарах. Там же, кстати, за минувшие сутки был потушен пожар площадью 980 гектаров.

Все остальные возгорания – действующие. Два пожара в 22-х и 11-ти км от села Токма Катангского района тушат 43 пожарных-десантника, которым на помощь компания, арендующая лесной участок, направила четырех своих работников и два бульдозера. В шести километрах от села Бур борьбу с огнем ведут шесть десантников авиалесоохраны.

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