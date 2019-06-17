В Иркутской области на 18 июня огнем охвачено более 1500 гектаров леса

Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано два локализованных и один действующий лесные пожары, а также пять очагов в зоне космомониторинга. Общая площадь возгораний превышает 1530 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В локализованном состоянии на утро перешли два очага на общей площади 2,5 га – по одному в Жигаловском и Боханском районах. В зоне доступности на 9 часов 18 июня оставался один природный пожар на площади 2,2 га, не покрытых лесом, в Качугском районе.

Кроме того, на территории Бодайбинского района в зоне космического мониторинга находится пять возгораний общей площадью 1530 га, из которых 1423 га, покрытых лесом. Все эти возгорания возникли из-за гроз и находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов, отмечают в региональном правительстве.

За сутки 17 июня на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано четыре пожара, в том числе два крупных. Общая площадь всех потушенных очагов составила 2097 га, из которых 2095 га, покрытых лесом. По одному вновь зарегистрированному возгоранию ликвидировано в Эхирит-Булагатском и Усольском районах, из ранее действовавших – в Бодайбинском и Нижнеудинском районах.

Напомним, постановлением правительства Иркутской области особый противопожарный режим продлен в южных, центральных, западных и северо-западных районах региона до 1 июля 2019 года.