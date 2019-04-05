В Иркутской области на пожарах с начала года погибли два ребенка, еще семь пострадали

Иркутская область, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2019 года произошло семь возгораний, в результате которых погибли два ребенка, еще семь получили травмы. Иркутская область на протяжении пяти лет лидирует среди других субъектов по детской смертности на пожарах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. – Рост гибели детей на пожарах в жилом секторе фиксировался на территории Приангарья и в 2018 году. Тогда погибли 28 детей, травмы на пожарах получили 35 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество травмированных детей на пожарах увеличилась на 12. В том же прошлом году произошло три возгорания на объектах образования, причинами которых стал человеческий фактор, – говорят в ведомстве. Предупреждение возникновения аварийных ситуаций и пожаров на социально-значимых объектах, в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты взято на особый контроль комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области. С 2018 года в состав комиссии входят сотрудники МЧС. – Пожары с детской гибелью в прошлом году были зарегистрированы в 13-ти муниципальных образованиях. Все они произошли в жилом секторе. И было несколько основных условий, способствующих гибели детей: более половины несовершеннолетних находились дома одни без присмотра взрослых, в трети случаев дети и родители находились в состоянии сна, трое детей малолетнего возраста просто не имели возможности эвакуироваться из-за того, что взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы также отметили, что больше всего риску гибели на пожарах подвержены дети дошкольного возраста – от года до шести лет, – пояснила председатель комиссии, зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. По информации глав муниципальных образований, за счет средств, предусмотренных в муниципальных программах, или привлеченных внебюджетных источников в 2018 году автономные пожарные извещатели установлены в домах 2346 семей, в которых проживают 3854 ребенка. В их числе – 868 многодетных семей и 444 семьи с одиноким родителем. – Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут заключить социальный контракт, одним из условий заключения которого является установка в доме или квартире противопожарных датчиков. Гражданин должен изъявить свое желание межведомственной комиссии, созданной в муниципальном образовании, под патронажем которой находится его семья, – отметила Валентина Вобликова. В 2019 году правительство Иркутской области запланировало 17 проверок государственных образовательных организаций на предмет пожарной безопасности, добавила она. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... валентина вобликова

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