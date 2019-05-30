В Иркутской области на пожарах в мае погибли 11 человек

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на пожарах в жилом секторе погибли 11 человек, в том числе один ребёнок. Кроме того, 14 человек получили травмы. Всего в мае в регионе произошло 388 бытовых пожаров, сообщает пресс-служба спасателей.

Основная причина всех пожаров – неосторожное обращение с огнем, это 79% от общего числа пожаров. Вторая по популярности – электротехническая, по этой причине произошло 208 пожаров.

Всего в мае произошло около тысячи различных возгораний. Наибольшее число из них связанно с горением мусора и сухой растительности. На территории области зарегистрировано 708 таких пожаров. Несмотря на запрет использования открытого огня более чем в 500 случаях – это намеренное сжигание мусора населением.

В результате вышедший из-под контроля огонь уничтожил порядка 200 надворных построек. Большинство таких пожаров зафиксировано в Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Тулуне, а также на территории Ангарска, Усольского, Тайшетского и Нижнеудинского районов.

В мае зарегистрировано три возгорания на объектах с массовым пребыванием людей областного центра, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. Так, 2 мая пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Сильвермолл», 17 мая пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Снегирь», а 26 числа произошел пожар на территории оптово-розничной компании «Торг-Сервис-Иркутск». Все посетители были своевременно эвакуированы, жертв и пострадавших удалось избежать.

В целях предупреждения пожаров и недопущению гибели людей на них инспекторы пожарного надзора настоятельно рекомендуют владельцам частных жилых домов и квартир проверить состояние электропроводки в своём жилье, быть осторожными при обращении с открытыми источниками огня и не оставлять без присмотра детей.

При пожаре звонить нужно звонить по номеру «101».