В Иркутской области на утро 10 июня зарегистрировано 12 лесных пожаров

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 10 июня в Иркутской области зарегистрировано 12 лесных пожаров – восемь действующих и четыре локализованных – на общей площади 884,3 гектара, сообщает пресс-служба губернатора.

В локализованном состоянии на 10 июня находились очаги на 40 га, в том числе 22 га, покрытых лесом: по одному в Жигаловском, Усть-Кутском, Качугском и Чунском районах.

По состоянию на 10:30 10 июня в Приангарье насчитывалось восемь природных пожаров, четыре из которых обнаружены в этот день. Общая площадь этих очагов составляет 844,3 га, в том числе 784,3 га, покрытых лесом. Четыре возгорания находятся в Бодайбинском районе, все они возникли по причине сухих гроз, по одному – в Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

За минувшие выходные дни, 8 и 9 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров. Их общая площадь составляла 275,7 га, из которых 201,2 га, покрытых лесом. Три возгорания потушено в Заларинском районе, по два – в Шелеховском и Нижнеудинском районах, по одному – в Иркутском, Зиминском, Чунском, Братском, Усть-Илимском, Тулунском, Ангарском, Тайшетском, Осинском и Черемховском районах.

С начала пожароопасного периода инспекторы лесной охраны выявили 399 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 356 протоколов, выписано административных штрафов на общую сумму 3 млн 619,7 тысячи рублей.