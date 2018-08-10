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11.08.2018

В Иркутской области на утро 11 августа зарегистрировали 21 лесной пожар

Иркутская область, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 11:00 11 августа по местному времени зарегистрирован 21 лесной пожар на общей площади более 16 тысяч гектаров. Подавляющее большинство возгораний возникло от гроз.

Как сообщается в материалах ГУ МЧС по Иркутской области, 16 действующих пожаров находятся в Катангском районе, еще по одному – в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах.

Еще два очага в Усть-Илимском районе локализованы, они также возникли от гроз. Кроме того, локализовано единственное возгорание, случившееся по вине человека, – это участок на 16 гектарах в Нижнеилимском районе.

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