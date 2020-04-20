В Иркутской области на утро 21 апреля снова зарегистрирован действующий лесной пожар

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 20 апреля было обнаружено семь лесных пожаров, потушено шесть из них. Действующим остался очаг площадью три гектара в Братском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, также был потушен пожар, зарегистрированный на территории этого муниципального образования 19 апреля.

Всего 20 апреля тушилось восемь лесных пожаров: по два – в Братском и Зиминском районах, по одному – в Боханском, Нукутском, Иркутском и Тайшетском районах. Площадь, пройденная огнем, за сутки составила 93 га, из которых 66 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, все вчерашние лесные пожары были на не арендованных участках. По вине местного населения возгорания произошли в Братском, Боханском, Нукутском, Иркутском, Зиминском районах. В двух случаях огонь перешел в лес с земель иных назначений – в Зиминском и Тайшетском районах.

В тушении всех очагов возгорания 20 апреля были задействованы 53 сотрудника лесной охраны, четыре мобилизованных гражданина и 20 единиц наземной техники.