В Иркутской области на утро 23 апреля зарегистрированы семь лесных пожаров

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным регправительства на утро 23 апреля зарегистрированы пять вновь обнаруженных лесных пожаров и два локализованных очага.

Так, действовавшими оставались пять вновь обнаруженных пожаров: два – в Качугском районе, по одному – в Зиминском, Казачинско-Ленском и Братском районах. Общая площадь этих возгораний – 18 га, 17 из которых, покрытые лесом.

В локализованном состоянии перешло два лесных пожара, оба в Качугском районе, зарегистрированные 21 апреля, покрытых лесом.

За сутки потушили два возгорания в Тайшетском районе, в Боханском, Нукутском, Осинском, Братском, Нижнеудинском, Тулунском и Куйтунском районах – по одному. Общая площадь ликвидированных очагов составляет 131,5 га, в том числе 115,5 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, четыре пожара были зарегистрированы на арендованных участках, 12 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 12 случаях в девяти районах. Причиной ещё четырёх пожаров стал переход огня в лес с земель иных назначений. Все возгорания зарегистрированы недалеко от населённых пунктов на расстоянии от одного до 14 километров.

Напомним, ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов лично следить за всеми лесными пожарами, анализировать, исходя из многолетнего опыта, как может развиться возгорание, отслеживать прогнозы погоды и определять, не попадают ли населённые пункты под удар.