В Иркутской области на утро 3 сентября горит более 2,5 тысячи гектаров леса

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 2 сентября на землях лесного фонда Иркутской области обнаружено одно новое возгорание. Оно находится в Усть-Кутском районе, его площадь – 10 га. В общей сумме огнем в регионе охвачено почти 2010 га, сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что еще два действующих лесных пожара зарегистсрировано в Катангском районе, один – в Бодайбинском. Локализовано одно возгорание на 3,5 га в Качугском районе.

За прошедшие сутки в лесах Иркутской области работали 34 парашютиста-десантника и пять специалистов лесной охраны.

По прогнозам иркутского УГМС, 3-5 сентября местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Населению напоминают о строгом соблюдении правил пожарной безопасности в лесу: не разжигать костры в жаркую и ветреную погоду, не разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев и на сухой траве, не бросать спички и окурки, не оставлять непотушенные костры и стекло.