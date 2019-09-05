В Иркутской области на утро 6 сентября горело боле 2,6 тысячи гектаров леса

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На утро 6 сентября в Иркутской области действующими остаются четыре лесных пожара на площади 2623 га. Площадь активного горения составляет 132 га. Два возгорания находятся в Катангском районе, два – в Бодайбинском, сообщает пресс-служба губернатора.

За сутки 5 сентября на землях лесного фонда ликвидировано два пожара общей площадью 225 га. Одно возгорание находилось в Усть-Кутском районе, второе – в Киренском. Тушением возгораний занимались 34 пожарных десантника и пять специалистов лесной охраны с применением одной единицы техники.

По прогнозам Иркутского УГМС, 6-8 сентября местами в северных районах региона ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Гражданам следует строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу: не разжигать костры в жаркую и ветреную погоду, не разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев и на сухой траве. Не бросать спички и окурки, не оставлять непотушенные костры и стекло.