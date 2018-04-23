В Иркутской области пожарные за сутки 20 раз выезжали на тушение сухой травы

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пока нет лесных пожаров, но уже начала вспыхивать сухая трава. Только за сутки 22 апреля было зарегистрировано 37 термически активных точек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В 20 случаях пожарные выезжали на тушение горящей сухой растительности в Балаганском, Братском, Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском, Осинском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Кутском, Черемховском, Чунском районах. Из общего числа 14 возгораний произошло в пятикилометровой зоне от населённых пунктов.

Главное управление МЧС по Иркутской области напоминает, что на территории Приангарья действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено использование любых источников открытого огня.

– При порыве ветра в сухую погоду малейшая искра может стать причиной пожара с серьезными последствиями. Сейчас 466 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, находятся на особом контроле органов государственного пожарного надзора, а также 250 объектов, создающих потенциальную угрозу возникновения природного пожара, из них 151 – лесоперерабатывающее предприятие, – рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

О нарушениях правил пожарной безопасности можно сообщить на единый телефон доверия в ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 3-99999.