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26.04.2018

В Иркутской области насчитывается два лесных пожара на 46 гектарах

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 26 апреля на территории Иркутской области было зарегистрировано два лесных пожара на площади 46 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, речь идет о локализованных очагах в Иркутском и Слюдянском районах. Также сообщается, что за минувшие сутки, 25 апреля, в Приангарье на землях лесного фонда ликвидировано 12 пожаров. Их общая площадь составила 115 га, покрытых лесом, и 275 не лесных гектаров. Четыре очага потушено в Иркутском районе, по одному – в Эхирит-Булагатском, Аларском, Качугском, Черемховском, Тулунском, Куйтунском, Осинском и Боханском районах.

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