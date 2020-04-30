В Иркутской области нашли пропавших чиновников из Усть-Кута, подозреваемых в поджоге леса

Усть-Кутский район, 01.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители администрации Усть-Кутского района Иркутской области сообщили, что местонахождение пропавших местных чиновников Михаила Барса и Екатерины Анисимовой установлено.

Несколько усть-кутских чиновников подозреваются в поджоге леса, сообщают argumenti.ru. Местные жители поймали Барса и Анисимову, когда они на катере подходили к одному из участков тайги в 200 километрах от Усть-Кута. Иркутские СМИ написали, что в катере находились несколько канистр с бензином, и с их помощью якобы собирались поджечь лес.

Очевидцы набросились на Барса и избили его. Видеозаписи этого случая попали в социальные сети.

Глава аппарата районной администрации Марина Косыгина сообщила, что по поводу исчезновения чиновников они обратились в полицию, в следственные органы, собрались писать в ФСБ. Подозреваемые в поджогах леса чиновники нашлись. По словам Косыгиной, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями. Пресс-секретарь районной мэрии Екатерина Анисимова тоже пострадала, но ей госпитализация не понадобилась.

Районные власти утверждают, что чиновники выехали на обследование новых очагов природных пожаров и перестали выходить на связь.

В региональном управлении СК сообщили о начале проверки в отношении одного из районных чиновников на его причастность к поджогу. В прокуратуре сообщили, что пожар произошел на территории фермерского хозяйства.

Мэр Усть-Кута Александр Душин, участок которого пытались поджечь, считает, что поджог травы на его лесном участке имеет политический окрас.