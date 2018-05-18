В Иркутской области обнаружили один лесной пожар

Иркутская область, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 19 мая зарегистрировали один лесной пожар площадью 70 га. Об этом сообщает пресс-служба авиалесоохраны.

В соседней Бурятии сотрудники ведомства зарегистрировали три пожара на землях лесного фонда на площади 474 га, в Красноярском крае – одно возгорание на площади 8 га. Самые масштабные пожары в Сибири обнаружили в Забайкалье, где горит 19 очагов на площади 1,8 тысяч га.

Всего к утру 19 мая на территории Российской Федерации действовало 40 лесных пожаров на площади 5 тысяч 823 га.