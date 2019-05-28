В Иркутской области огнем охвачен 4121 гектар леса

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 29 мая, зарегистрировано шесть лесных пожаров.

По информации Федеральной авиалесоохраны, огнем охвачен 4121 гектар леса.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в регионе зарегистрировано три природных пожара на площади 777 га, из которых 776,5 га, покрытых лесом: два возгорания в Нижнеилимском и одно в Усть-Кутском районах.

Кроме того, в локализованном состоянии на утро 29 мая в лесном фонде региона перешло три пожара. Их общая площадь составляет 3324 га, из которых 1524 га, покрытых лесом. По одному такому возгоранию находится в Боханском, Осинском и Черемховском районах.

За минувшие сутки, 28 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано восемь пожаров. Их общая площадь составила 693 га, в том числе 414 га, покрытых лесом. По одному возгоранию потушено в Эхирит-Булагатском, Заларинском, Иркутском, Усольском, Усть-Удинском, Бодайбинском, Усть-Илимском и Тайшетском районах.