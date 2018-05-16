В Иркутской области огнем охвачено 134 га

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 17 мая зарегистрировано два лесных пожара на площади 134 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, огнем охвачено 130 га леса и четыре не лесных гектара в Заларинском и Зиминском районах. Пожары локализованы.

За минувшие сутки, 16 мая, на землях лесного фонда региона ликвидировано восемь лесных пожаров, все вновь зарегистрированные. Общая площадь этих очагов 52 га. Четыре возгорания потушено в Иркутском районе, по одному – в Баяндаевском, Усольском, Зиминском, и Братском районах.

В тушении пожаров 16 мая было задействовано 130 работников лесной охраны, 36 мобилизованных граждан, 52 единиц наземной техники. В авиапатрулировании над южными районами области участвовало два самолета Як-18. В Качугском районе работали самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Общий налет авиатехники составил 14 часов 15 минут.