В Иркутской области огнем охвачено 148 гектаров леса

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 6 июня, огнем охвачено 148 гектаров леса – зарегистрировано три пожара, два из которых локализовано.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на Иркутскавиалесоохрану.

В то же время по данным пресс-службы федеральной авиалесоохраны на пять утра сегодняшнего дня действовало три пожара на площади 23 гектара.

По информации регправительства, леса горят в Чунском, Жигаловском и Нижнеудинском районах.

За прошедшие сутки, 5 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано четыре пожара на общей площади 25,5 га: по одному в Иркутском, Куйтунском, Балаганском и Усть-Илимском районах.

В тушении пожаров 5 июня было задействовано 29 пожарных-десантников, 39 сотрудников лесной охраны, 13 мобилизованных граждан, 14 единиц наземной техники и один вертолет Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолета Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов в небе над районами, где установились высокие классы пожароопасности. Общий налет воздушных судов составил 37 часов.

Инспекторами территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области (лесничеств) продолжается работа по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Всего на 5 июня составлен 721 протокол по статье 8.32 КоАП РФ. С учетом протоколов, поступивших от других контролирующих органов, на юридических и физических лиц наложен 621 административный штраф на общую сумму больше 9,2 млн рублей.