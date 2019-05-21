Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области огнем охвачено 3196 гектаров леса, регион находится на втором месте по площади лесных пожаров в России.

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.

Как уточняют в пресс-службе губернатора региона, за минувшие сутки, 21 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 17 пожаров, из которых девять – вновь обнаруженные. Общая площадь потушенных очагов составила 947,9 га, в том числе 919,8 га, покрытых лесом. Четыре возгорания ликвидировано в Братском районе, три – в Тайшетском, по два – в Зиминском и Киренском районах, по одному – в Баяндаевском, Чунском, Нукутском, Иркутском, Нижнеудинском и Куйтунском районах. Еще один очаг площадью три гектара ликвидирован на территории Ангарского городского лесничества.

В локализованном состоянии на утро 22 мая в лесном фонде региона перешло 12 пожаров. Их общая площадь составляет 2181 га, из которых 1952 га, покрытых лесом. По одному такому очагу находится в Эхирит-Булагатском, Аларском, Ангарском, Братском, Тулунском, Иркутском, Шелеховском, Усольском, Жигаловском, Черемховском и Усть-Кутском районах.

Действующими остались девять природных пожаров на общей площади 1014,5 га, из которых 681,5 га, покрытых лесом: два возгорания в Шелеховском районе, по одному в Баяндаевском, Качугском, Черемховском, Усть-Кутском, Иркутском, Нижнеудинском и Куйтунском районах. Еще одно возгорание на площади три гектара зарегистрировано на территории Ангарского городского лесничества.

В борьбе со всеми природными пожарами 21 мая было задействовано 75 пожарных-десантников, 432 сотрудника лесной охраны, 205 мобилизованных граждан, 250 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолета Ан-2 и один легкомоторный самолет. В тушении пожара в Братском районе был задействован вертолет Ми-8. Общий налет авиатехники составил 51 час 10 минут.

По прогнозу ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 22 мая, на большей части западных, центральных, южных и верхнеленских районов, местами в северных районах ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов. С начала пожароопасного сезона сотрудниками лесной охраны Иркутской области выявлено 209 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. С учетом протоколов, поступивших из других органов, наложено 417 административных штрафов по статье 8.32 КоАП РФ на общую сумму около 4,5 млн рублей.