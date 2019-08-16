В Иркутской области огнем охвачено почти 630 тысяч гектаров леса

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 16 августа, огнем охвачено 629 тысяч 220 га леса.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на землях лесного фонда Иркутской области 15 августа было ликвидировано три пожара общей площадью 1 285 га, в том числе 1 135 га, покрытых лесом. Пожары потушены в Бодайбинком, Катангском и Киренском районах.

За прошедшие сутки удалось локализовать девять очагов на площади 13 тысяч 977 га, в том числе 13 тысяч 386 га, покрытых лесом. Пять пожаров локализованы в Киренском районе, два в Жигаловском, по одному в Качугском и Усть-Кутском районах. Также локализованы два пожара в Бодайбинском районе на землях «Витимского заповедника» и два в Качугском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Общая площадь этих очагов 3610 га, в том числе 1949 га, покрытых лесом.

К утру 16 августа были активны 28 пожаров общей площадью 74 тысячи 768 га, где 68 тысяч 37 га покрыты лесом. В обслуживаемой зоне находится пять очагов площадью 12 тысяч 339 га, остальные 23 пожара зарегистрированы в зоне контроля. 14 очагов активны в Мамско-Чуйском районе, четыре в Бодайбинском, три в Катангском, по два в Усть-Кутском, Киренском и Казачинско-Ленском районах, один – в Жигаловском районе.

В зоне контроля закрыт 51 пожар на площади 536 тысяч 865 га, в том числе 493 тысячи 6 га, покрытых лесом. 15 возгораний находятся в Мамско-Чуйском районе, 14 – в Бодайбинском, 13 – в Катангском, девять – в Киренском районе. За сутки количество пожаров в зоне контроля сократилось на восемь, площадь – на 50 тысяч 890 га.

К тушению пожаров 15 августа привлекалось 315 парашютистов-десантников, 174 специалиста лесной охраны, 256 мобилизованных граждан. В лесах работала 91 единица техники. Два самолета Бе-200 МЧС России слили 31 тысячу тонн воды, вертолет Ми-8 был задействован при передислокации личного состава.