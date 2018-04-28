В Иркутской области осуждены двое рецидивистов, убивших собутыльника

Чунский район, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области осуждены двое мужчин, убивших собутыльника и сбросивших его тело в реку.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему и 27-летнему жителям посёлка Чунский, виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц.

В ходе следствия выяснилось, что 15 сентября 2017 года в посёлке Чунский компания молодых людей распивала спиртные напитки на берегу реки Зермокан. Из-за бытовой ссоры двое мужчин причинили несовместимые с жизнью телесные повреждения своему знакомому. Чтобы избавиться от следов преступления, молодые люди сбросили тело потерпевшего в реку.

Оперативно установить личности преступников удалось благодаря слаженным действиям сотрудников следственного отдела СКР и ОМВД России по Чунскому району. Ими оказались ранее судимые местные жители 17 и 27 лет, которые признались в совершении преступления.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть 26-летнего мужчины наступила в результате множественных телесных повреждений, в том числе головы. Также по результатам ряда проведенных экспертиз установлена причастность молодых людей в совершении данного преступления.

Приговором Иркутского областного суда несовершеннолетнему участнику преступления назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а его 27-летнему соучастнику – 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.