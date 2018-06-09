В Иркутской области осуждённым с помощью пневмопушек пытались переправить телефоны и спиртное

Ангарск, Вихоревка, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 8 июня сразу в двух учреждениях ГУФСИН по Иркутской области были зафиксированы попытки доставить осуждённым запрещённых предметы и вещества с помощью пневматических пушек кустарного изготовления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ЛИУ-27 в Вихоревке около 21:00 на прилегающей к учреждению режимной территории появилось такси. Его пассажир, 39-летний житель Вихоревки, чуть больше года назад освободился из ЛИУ-27 и решил сделать сюрприз отбывающим наказание приятелям: перекинуть через ограждение пластиковую полулитровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью.

Для этого мужчина самостоятельно изготовил пневматическую пушку, а бутылку для сохранности поместил в гильзу из пивных банок. Сделать выстрел в сторону учреждения мужчина не успел, поскольку был задержан сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ЛИУ-27. Теперь мужчине грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

В ИК-14 в Ангарске около 23:00 к ограждению колонии также подъехал автомобиль, однако, выдвинувшейся на проверку группе сотрудников не удалось задержать нарушителей. Убегая от преследования, они бросили на дороге пневматическую пушку и свёрток с шестью сотовыми телефонами.