В Иркутской области по сравнению с прошлым годом в два раза снизились случаи возгорания сухой травы

Иркутская область, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала пожароопасного периода силами межведомственных групп при проведении патрулирований населенных пунктов и садоводств на территории Приангарья обнаружено и потушено 308 возгораний.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в отношении 442 граждан, 15 должностных и двух юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Проводится 47 административных расследований.

По сравнению с прошлым годом, в Иркутской области произошло снижение количества возгораний сухой растительности в два раза. В то же время, рост палов травы наблюдается в Ангарском, Баяндаевском, Боханском, Черемховском, Нукутском, Осинском, Тайшетском, Братском районах, а также в городах Братске, Свирске, Черемхово, что указывает на недостаточную работу соответствующих органов местного самоуправления по вопросам профилактики и снижения рисков возгорания сухой растительности.

– Общее снижение количества нарушений правил пожарной безопасности обусловлено качественной организацией информирования населения о мерах пожарной безопасности, организацией профилактических отжигов в осенний период, а также благодаря применению беспилотных летательных аппаратов, – отметил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору региона Виктор Пашков.

В целом поставленные задачи по принятию мер, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожароопасным периодом, реализуются в полном объеме. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.