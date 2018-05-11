|Происшествия
|13.05.2018
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В Иркутской области почти 70 дачников оштрафовали за костры на участках
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Иркутская область, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Почти 70 нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности за прошедшую неделю в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Нарушителям требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима грозит наказание в виде штрафа на сумму до четырёх тысяч рублей. на минувшей неделе к ответственности привлекли владельцев частных домов и дачников, разводивших костры для сжигания сухой растительности, мусора и приготовления пищи на приусадебных участках.
Более полутора тысячи человек в составе патрульных групп ежедневно осуществляют обход населенных пунктов Иркутской области, дачных посёлков и садоводств с целью выявления и пресечения нарушений, а также оперативного реагирования на возгорания и палы травы. Для мониторинга местности специалисты используют в работе беспилотные летательные аппараты.
Только за прошедшую неделю патрульными группами обнаружено и ликвидировано 25 возгораний сухой растительности. В выходные дни работа патрульно-маневренных групп усилена. К ней привлекаются работники местных администраций и студенты-волонтёры.
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