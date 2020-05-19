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Происшествия в Иркутской области
20.05.2020

В Иркутской области под суд отправится банда, которая похищала деньги у владельцев дорогих авто

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершено расследование деятельности организованной группы, участникам которой вменяется совершение 18 преступлений, в том числе мошенничества, кражи, незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, а также неправомерный доступ к компьютерной информации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, потерпевшими от деятельности группировки признаны жители Санкт-Петербурга, республики Калмыкия, Владимирской, Омской и Иркутской областей.

– По данным сыщиков, организатором и основным исполнителем являлся 29-летний неоднократно судимый мужчина. Согласно имеющимся сведениями, он совершал преступления, отбывая наказание в исправительном учреждении за ряд других противозаконных действий, используя для этого средства мобильной связи, – отметили в ведомстве.

Жертвами злоумышленника становились преимущественно владельцы дорогостоящих автомобилей. Как полагают полицейские, обвиняемый по телефону предлагал купить их иномарку, уточняя, что лично на сделке присутствовать не может. Для этих целей использовались лица или организации, занимающиеся выкупом машин. Ключевым условием сделки являлась перевод денег на банковскую карту.

В процессе переговоров вероятный злоумышленник вводил в заблуждение покупателя и продавца, из-за чего деньги поступали не на счет продавца, а на карту мошенника.

В ходе сбора доказательной базы установлены его два предполагаемых подельника, которыми оказались 31-летняя сестра обвиняемого и его 41-летний неоднократно ранее судимый знакомый. Выяснилось, что именно они находили подходящие объявления на сайтах купли-продажи транспортных средств, а также оказывали посредническую помощь.

Кроме этого, установлены иные способы хищения сбережений у автомобилистов. Под видом покупателей фигуранты запрашивали персональные данные владельцев элитных автомобилей, номера банковских карт и телефонов, после чего обращались к операторам сотовой связи и обманным путем организовывали перевыпуск сим-карт, подключались к онлайн-банкингу потерпевших и тем самым получали возможность дистанционно управлять счетом.

По данным пресс-службы прокуратуры Иркутской области, ущерб от действий злоумышленников составил более 2,2 миллионов рублей.

В настоящее время предварительное следствие по уголовным делам завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и передано в Ангарский городской суд. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 18 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК – кража, совершенная организованной группой с банковского счета, частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, частью 3 ст. 183 УК РФ – незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, с причинением крупного ущерба и с корыстной заинтересованностью, а также частью 3 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой.

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