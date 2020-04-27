В Иркутской области поля опахивают для предотвращения пожаров

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проводится противопожарная опашка используемых земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– Министерство сельского хозяйства Иркутской области совместно с органами местного самоуправления и сельскохозяйственными товаропроизводителями продолжает работу по опашке используемых земель сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесным фондом. Из 5,9 тысяч километров произведена опашка более 4,3 тысяч километров, в том числе в Куйтунском районе текущей весной опахано 92 км пашни, осенью прошлого года было опахано 110 км, – отметил и.о. главы Минсельхоза Иркутской области Илья Сумароков.

Он сообщил, что в министерстве утверждён план мероприятий по организации пожарной безопасности и обеспечению тушения пожаров на территориях организаций агропромышленного комплекса Иркутской области в 2020 году. План доведён до органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кроме того, создана рабочая группа по вопросам пожарной безопасности в агропромышленном комплексе Приангарья. В её состав вошли представители региональных министерств сельского хозяйства и лесного комплекса, ГУ МЧС по Иркутской области, руководители Центра агрохимической службы «Иркутский», управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области.

В задачи группы входит сбор и обобщение информации о подготовке к пожароопасному сезону, своевременное реагирование на возникновение пожаров, проверка готовности организаций АПК к пожароопасному периоду.

Вопросам противопожарных мероприятий, проводимых в АПК области, регулярно уделяется внимание на заседаниях оперативного штаба по подготовке к сезонным полевым работам. Руководителям органов местного самоуправления и хозяйств рекомендовано взять под личный контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности при проведении сезонных полевых работ. Обратить особое внимание на выполнение правил особого противопожарного режима, в соответствии с которыми владельцам необходимо очистить свои земельные участки от мусора и сухой травы, а также других горючих материалов, не допускать сжигания сухой травы, соломы и стерни сельскохозяйственных культур на используемых землях сельскохозяйственного назначения.