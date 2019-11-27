В Иркутской области предъявлено обвинение стороннику террористической организации ИГИЛ

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана. По версии следствия, мужчина является сторонником международной террористической организации «ИГИЛ». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Подозреваемому предъявлено обвинение по части 1 стать 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности, части 3 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой, части 3 статьи 223 УК РФ - незаконное изготовление оружия, совершенное организованной группой. Также его обвиняют по части 2 статьи 209 УК РФ – участие в банде, пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ – вымогательство, совершенное организованной группой, пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия и пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершенное организованной группой.

– По версии следствия, обвиняемый, находясь в Иркутске и являясь активным сторонником «ИГИЛ», вел длительные переговоры со знакомыми и пытался привлечь их к участию на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной организации «Исламское государство», признанной решением Верховного Суда РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Молодой человек склонял и убеждал их на вступление в ряды организации и участие в боевых действиях на стороне «ИГИЛ». Кроме того, обвиняемый агитировал знакомых прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики после приобретения соответствующего боевого опыта и принять участие в террористической деятельности, – сообщили в ведомстве.

Преступные действия обвиняемого были пресечены следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и Управления Росгвардии по Иркутской области. Молодого человека задержали по месту жительства.

Следствие установило, что обвиняемый был активным участником банды, которая действовала в Иркутске. Преступники похищали людей, занимались вымогательством и сбытом огнестрельного оружия. От действий банды пострадали девять человек.

В ходе обысков изъяты боеприпасы и 14 единиц оружия, из них четыре автомата и 10 пистолетов. По месту жительства обвиняемого обнаружено большое количество религиозной литературы, флеш-карта с аудиофайлами. По результатам проведенного лингвистического исследования следует, что данные аудиозаписи содержат сведения об оправдании терроризма и экстремизма.

По ходатайству следствия судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.