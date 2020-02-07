В Иркутской области приставы конфисковали трактор у черного лесоруба

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда в пользу государства у черного лесоруба в Иркутской области изъяли мини-трактор.

Как сообщает пресс-служба УФССП региона, в отдел судебных приставов по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам поступил исполнительный лист, выданный Нукутским районным судом о конфискации мини-трактора. Техника находилась в собственности гражданина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений.

Следствием установлено, что мужчина, не имея разрешающих документов для рубки лесных насаждений, спилил 78 деревьев породы лиственница на территории Харетского участкового лесничества. В результате преступных действий черного лесоруба лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере более 50 тысяч рублей.

Нукутский районный суд признал его виновным, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно без штрафа с конфискацией вещественного доказательства в виде мини-трактора в доход государства.

Судебные приставы выехали по месту проживания гражданина, составили акт описи и ареста техники. После ее оценки и реализации на торгах вырученные денежные средства будут перечислены в бюджет Российской Федерации.