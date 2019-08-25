В Иркутской области продолжают тушить 2,2 тысяч га леса

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - К утру 26 августа действующих возгораний на землях лесного фонда Иркутской области не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Локализовано восемь очагов на площади 2255 га. Четыре лесных пожара находятся в Казачинско-Ленском районе, три в Усть-Кутском, один в Киренском районе.

За прошедшие выходные ликвидирован пожар в Усть-Кутском районе на 61 га. На всех очагах в лесах работает 121 человек, привлечено 15 единиц техники. На мониторинге занято шесть бортов авиации, рассказали в правительстве Иркутской области.

Между тем, напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко 22 августа подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах, введенного 11 июля 2019 года. Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории региона.