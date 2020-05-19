Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области раскрыто убийство, совершенное в 2005 году в Слюдянке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следственным отделом по Слюдянскому району предъявлено обвинение 46-летнему уроженцу Нижнеилимского района и 39-летнему местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По версии следствия, летом 2005 года у обвиняемого возник преступный умысел – убить наркоторговцев в Слюдянке. Мужчина выяснил, кто в городе продает запрещенные вещества и привлек для совершения преступления ранее знакомого местного жителя. Обвиняемые вели здоровый образ жизни и были категорически против наркотиков, поэтому испытывали сильнейшую неприязнь к тем, кто ими торгует.

– Следователями СКР установлено, что утром 13 августа 2005 года мужчины проникли в дом к лицам цыганской национальности. Один из обвиняемых выстрелил в грудь хозяйке дома. Второй обвиняемый нанес множественные удары палкой по голове и телу её 15-летнему сыну. Затем мужчины похитили золотую цепочку и документы потерпевших и скрылись с места преступления. На следующий день 52-летняя женщина от полученного ранения скончалась в больнице, – отметили в ведомстве.

Преступление удалось раскрыть благодаря слаженной работе сотрудников ГУ МВД по Иркутской области и следователей СУ СКР по Иркутской области, 14 мая подозреваемых задержали в Иркутске.

Обвиняемому, совершившему убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - домашний арест. В настоящее время следователями СК России проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.