В Иркутской области растёт число пожаров из-за поджогов сухой травы

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки зарегистрировали 15 случаев неконтролируемого пала сухой травы. При это всего по числу таких инцидентов лидирует Зима – сюда пожарные выезжали тушить растительность уже 14 раз с момента введения противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За последние сутки площадь зарегистрированных возгораний за последние сутки превысила 53 га. Пожары фиксировались как в населённых пунктах, так и вблизи них. Возгорания потушили силами 71 человека и 19 единиц техники противопожарной службы, в том числе и добровольной пожарной охраны.

За минувшие сутки в той же Зиме регистрировано три случая незаконного сжигания травы, по два пожара – в Тулуне и в посёлке Шумский Нижнеудинского района, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

– Рост количества палов сухой растительности обусловлен не только установившейся сухой тёплой погодой, но и слабой профилактической работой в отдельных муниципальных образованиях, поскольку причиной всех этих возгораний являются намеренные действия человека. Поджигатели руководствуются как желанием избавиться от сухостоя на прилегающей к приусадебным участкам территории, так и праздным любопытством. При этом люди не осознают возможных тяжких последствий своих действий, – прокомментировал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

За нарушения требований пожарной безопасности за прошедшие сутки составлено 15 протоколов. С начала периода действия особого противопожарного режима – 106 протоколов на общую сумму административных штрафов 228 тысяч рублей.

Напомним, что с 10 апреля на территории Иркутской области, за исключением Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского районов, Усть-Илимска и Братска, действует особый противопожарный режим. В его режима жителям запрещено разводить костры и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, за исключением помещений, предназначенных для проживания и оказания услуг общественного питания, запрещено посещать леса при наступлении средних и высоких классов пожароопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.