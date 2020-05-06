Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 216 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 18 тысяч 126 гектаров, из них почти 10,5 тысяч га были покрыты лесом. Об этом журналистам рассказал и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев. – В течение первых суток потушено 92% лесных пожаров, тогда как в прошлом году в первые сутки ликвидировали только 74%. Мы видим, что в этом году количество лесных пожаров выросло – в 2019 году к этому дню произошло 159 лесных пожаров на общей площади 14 тысяч 440 га. Вместе с тем площадь поврежденного леса в этом году осталась примерно на уровне прошлого года (в 2019 году повреждено 9 тысяч 262 га леса). Это достигнуто благодаря тому, что возгорания начали ликвидировать в первые же сутки, – рассказал Дмитрий Петренев. Органами лесного хозяйства, министерством лесного комплекса проведено 1807 рейдов, в ходе которых выявлено 331 нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 312 административных протоколов, наложено 254 штрафа на общую сумму 5 миллионов 74 тысячи рублей. Дмитрий Петренев отметил, что 4 миллиона рублей уже взысканы в доход государства. Еще 87 протоколов составлено в лесах за нарушение правил охоты. Также компетентными органами выявлены нарушители, по вине которых произошли лесные пожары в области. Например, найдены виновные в крупном возгорании в Шелеховском районе в районе реки Иркут. Правоохранители задержали горожан, которые развели костер, переросший в крупный пожар. Также найдены поджигатели в Качугском районе. – На этой территории действовало максимальное количество пожаров и пока что самый крупный в регионе пожар на площади около 4,5 тысяч га. Там выявлены поджоги. До сих пор на месте работает специальная группа Минлеса, которая проверяет арендные участки и соблюдение арендаторами лесного законодательства. В дальнейшем будет решаться вопрос, вплоть до расторжения договоров аренды с теми, кто допустил возгорание на своей арендной территории, – продолжил и.о. министра лесного комплекса. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области Павел Герасимов добавил, что на месте пожара в Качугском районе была обнаружена незаконно заготовленная древесина. Неподалеку от того места, где возник пожар, шла законная рубка деревьев, однако в ходе осмотра выявлено, что она производилась и за границами выделенного участка. – В течение нескольких дней шло расследование. Установлены 12 человек, которые причастны к совершению рубок. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога, – рассказал Павел Герасимов. Кроме того, возбуждено еще 11 уголовных дел, связанных с умышленными или неумышленными поджогами леса. На базе ГУ МВД создано 1622 патрульные группы, из которых 525 работают вместе с министерством лесного комплекса. Проведено 1242 мероприятия, направленных на информирование населения. Ежесуточно 150 сотрудников полиции заступают на патрулирование, привлечено 40 единиц техники. – На сегодня семь районов области вызывают особую тревогу – Тайшетский, Братский, Зиминский, Нижнеудинский, Иркутский, Качугский и Тулунский районы. Правоохранители уже выявили 447 нарушений, 248 материалов переданы для принятия решений, полицейские составили 199 административных протоколов. Отдельно проведено 230 рейдов, которые направлены на установление связи лесных пожаров с незаконными рубками, – добавил Павел Герасимов. Заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов отметил, что с начала пожароопасного сезона специалистами ведомства составлено 335 протоколов на людей, которые не соблюдали запрет на разведение костров. Общая сумма наложенных штрафов – 1,5 миллиона рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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