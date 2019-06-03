В Иркутской области с товарняка сняли пару юных влюбленных, сбежавших из дома

Усть-Кутский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе на станции Янталь с платформы грузового поезда сняли двух человек – 15-летнюю девушку и 18-летнего парня. Пара планировала доехать автостопом до Усть-Кута, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

На станции Янталь молодых людей заметили работники железнодорожной охраны и передали информацию транспортным полицейским. Как выяснилось, оба нарушителя оказались жителями Железногорска-Илимского. В итоге на парня составили административный протокол за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Его несовершеннолетнюю спутницу вернули родителям. Им, кстати, теперь тоже грозит административная ответственность – за неисполнение родительских обязанностей.

– Железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, рассказывайте им о страшных последствиях при нарушении правил безопасности на железной дороге, – напоминают в транспортной полиции.