В Иркутской области снова зарегистрированы лесные пожары

Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 8 июня зарегистрировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Суммарная площадь возгораний пока что составляет 372 га, это третье место по стране. Однако, напомним, в ближайшие дни в Иркутской области прогнозируют жаркую погоду и грозы. Кроме того, по данным синоптиков, 8-10 июня местами по региону ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. На территории Приангарья действует особый противопожарный режим.