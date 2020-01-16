В Иркутской области сотрудников Минлеса подозревают в превышении должностных полномочий

Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами министерства лесного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

– В ходе предварительного следствия установлено, что должностными лицами министерства лесного комплекса Иркутской области в 2018 году подготовлена аукционная документация, а в дальнейшем проведены аукционы по продаже права заключения договора купли-продажи леса с субъектами малого и среднего бизнеса на территории Заларинского лесничества, – сообщили в ведомстве.

По результатам аукционов заключены два договора с коммерческими организациями, которые вырубили проданные им леса. Установлено, что деревья еще не достигли возраста рубок, поэтому были проданы и спилены незаконно.

В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей. В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, продолжается.