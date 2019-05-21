В Иркутской области тайга горит на площади 2,5 тысяч га

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 21 мая было зарегистрировано 18 пожаров на землях лесного фонда на площади 2 тысячи 576 га. Об этом сообщает пресс-служба Аавиалесоохраны.

По данным правительства Иркутской области, в локализованном состоянии на утро 21 мая в лесном фонде региона перешло восемь пожаров. Их общая площадь составляет 2 тысячи 453 га, из которых 2 тысячи 305 га, покрытых лесом. Три таких очага находятся в Братском районе, по одному в Зиминском, Иркутском, Усольском, Киренском и Тайшетском районах. Ещё одно возгорание на площади три гектара локализовано на территории Ангарского городского лесничества.

Действующими оставалось 10 природных пожаров на общей площади 122,5 га, из которых 115,5 га, покрытых лесом: по одному в Иркутском, Баяндаевском, Жигаловском, Черемховском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеилимском, Чунском, Куйтунском и Шелеховском районах.

За минувшие сутки, 20 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 24 пожара, из которых 16 – вновь обнаруженные. Общая площадь потушенных очагов составила 1361 га, в том числе 515,6 га, покрытых лесом. Девять возгораний ликвидировано в Тайшетском районе, по три – в Иркутском и Братском районах, по одному – в Шелеховском, Усольском, Слюдянском, Зиминском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Баяндаевском, Жигаловском и Куйтунском районах.

В борьбе со всеми природными пожарами 19 мая были задействованы 51 пожарный-десантник, 386 сотрудников лесной охраны, 164 мобилизованных гражданина, 183 единицы наземной техники. Угрозы населенным пунктам не было. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолета Ан-2 и столько же легкомоторных самолетов. Общий налет авиатехники составил 32 часа 20 минут.

По прогнозу Иркутского УГМС, 21 и 22 мая на большей части западных, центральных, южных и верхнеленских районов, местами в северных районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная – пятого класса – пожароопасность лесов.