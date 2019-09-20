В Иркутской области участились пожары по электротехническим причинам

Иркутская область, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за неделю произошло 72 пожара, 40 из них – в жилом секторе. В половине случаев горели надворные постройки, 14 пожаров зарегистрированы в частных жилых домах, два пожара – в многоквартирных домах, также произошло три пожара в садоводствах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на прошедшей неделе зарегистрирован пожар на социально-значимом объекте – 18 сентября в общежитии на улице Улан-Баторской в городе Иркутске. Большая часть пожаров, в том числе на социально-значимом объекте, произошла по электротехническим причинам.

– Для снижения риска возникновения пожаров в жилье, в целях предупреждения гибели на них людей, сотрудниками надзорных органов во взаимодействии с представителями администраций муниципальных образований, усилена профилактическая работа с населением. Ежедневно в населенных пунктах Иркутской области выходят в рейды более восьми тысяч человек в составе сотрудников надзорной деятельности, пожарных, сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления, добровольцев, – говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Осенняя погода с заморозками несет дополнительные угрозы безопасности населения. В этот период в регионе, как правило, возрастает риск возникновения бытовых пожаров.

Сотрудники МЧС России призывают жителей региона быть особенно внимательными в этот период: оценить состояние электропроводки и печей, при необходимости привлечь специалистов для проведения их ремонта.

Эксперты по пожарной безопасности рекомендуют домовладельцам убедиться, что на вводе в дом или чердак нет перехлеста и оголенных проводов, не скопилась сырость, которая отрицательно влияет на состояние электропроводов. Не нужно перегружать сеть и пользоваться неисправными приборами. Нельзя оставлять без присмотра включенные электрообогреватели.

Для обеспечения безопасности в домах и квартирах следует установить пожарные извещатели, которые громким сигналом информируют жильцов об опасности.

Следите за изменениями погоды и будьте к ним готовы. Всегда прислушивайтесь к прогнозам о неблагоприятных метеорологических явлениях. При поступлении сообщения в виде SMS с экстренным предупреждением на мобильный телефон поделитесь информацией с родными и знакомыми людьми.