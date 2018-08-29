В Иркутской области в 2018 году искусственным дождем тушили 28 лесных пожаров

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году специалисты федеральной Авиалесоохраны вызвали искусственный дождь для тушения 28 лесных пожаров в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в этом году таких работ было проведено 127 над 100 возгораниями в разных регионах РФ. Общая площадь лесных пожаров, над которыми вызывали искусственный дождь, составила 436 тысяч 197 га.

Было использовано 2550 пиропатронов ПВ–26М. Воздействия проводились различными сериями по количеству и периодичности с высоты от 3600 до 5800 метров в зависимости от типов облачности. Общий налет воздушного судна Ан-26 «Циклон», используемого для искусственного вызывания осадков, составил 118 часов 25 минут.

В федеральном ведомстве подчеркивают, что это – не панацея от лесных пожаров, а способ, который помогает повысить эффективность тушения наземными группами лесных пожарно-химических станций и команд Авиалесоохраны.

Отметим, на сегодняшний день в Иркутской области лесных пожаров не зарегистрировано.