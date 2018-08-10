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10.08.2018

В Иркутской области в ДТП погибли почти 60 человек, не пристёгнутых ремнями безопасности

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за семь месяцев 2018 года в 146 ДТП погибли 56 водителей и пассажиров, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности. Травмы получили 237 человек, из них 36 – дети, сообщает пресс-служба полиции.

В связи с этим сотрудники ГИББ регулярно проводят проверки автотранспорта для выявление водителей, игнорирующих использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и нарушающих другие правила перевозки пассажиров.

Следующий рейд пройдёт с 15 по 17 августа, в нём примут участие более 200 экипажей дорожной полиции, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, что за 7 месяцев нынешнего года на дорогах области выявлено более 53 тысяч участников дорожного движения, которые пренебрегли правилами применения ремней безопасности и требованиями к перевозке детей, установленных ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за нарушение правил применения ремней безопасности предусмотрены штрафные санкции в размере тысячи рублей. В случае нарушения требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, предусмотрен штраф в сумме трёх тысяч рублей.

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