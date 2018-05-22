В Иркутской области в этом году семь человек погибли в ДТП с участием мотоциклов

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 5 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мототехника». По данным полиции, в 43 ДТП с участием мототранспорта пострадали 37 человек и погибли семь, в том числе один ребенок.

Так, например, 21 мая водитель мотоцикла Сузуки в селе Смоленщина Иркутского района не уступил дорогу Ниссану Лаурель, из-за чего скончался на месте аварии.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что масштабные проверки проводятся усиленными группами нарядов ДПС совместно с коллегами из других подразделений полиции. В ходе рейдов было проверено свыше 2800 единиц мототехники и выявлено около 1800 нарушений. Сотрудники госавтоинспекции поместили на штрафстоянку свыше 300 единиц мототехники.

Чаще всего, по словам полицейских, водители мотоциклов и мотороллеров не соблюдают скоростной режим, управляют транспортным средством без водительского удостоверения, либо не имеют в правах соответствующей категории, пренебрегают защитными шлемами, игнорируют правила проезда перекрестков и не предоставляют преимущество другим транспортным средствам.

Кроме того, в ходе рейдов за различные нарушения при управлении мотоциклами привлечены к ответственности 59 подростков и их родителей.