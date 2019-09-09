Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в локализованном состоянии остается один пожар на площади 35 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

За прошедшие сутки 9 сентября ликвидирован очаг площадью 173 гектара в Бодайбинском районе. Новых пожаров не обнаружено.

По данным на утро 10 сентября в локализованном состоянии остается пожар на площади 35 га в Бодайбинском районе.

На тушении работали 10 парашютистов-десантников, пять специалистов лесной охраны. К тушению привлекалась одна единица техники.