В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека

Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области КаМАЗ столкнулся с отечественной легковушкой – погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 2 января около 16 часов на 212 километре федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» отечественный седан ВАЗ под управлением 37-летнего братчанина столкнулся с автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП погибли три человека – водитель и два пассажира ВАЗа. Причины и обстоятельства аварии установит следствие.