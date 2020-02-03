В Иркутской области в январе на пожарах погибли 20 человек

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в январе 2020 года на пожарах погибли 20 человек. Это на девять меньше, чем в первый месяц 2019 года, сообщает пресс-служба спасателей.

Всего за прошедший месяц в регионе произошло 449 пожаров, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, меньше на 11%. В жилом секторе произошло 278 пожаров. Это большая часть от всех пожаров. Наиболее распространены пожары надворных построек (126 пожаров), в частных жилых домах (94 пожара), в многоквартирных жилых домах (34 пожара), на дачах (25 пожаров).

Самой распространенной причиной всех возгораний специалисты называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Половина всех пожаров случилась именно по различным электротехническим причинам. На втором месте – неосторожное обращение с огнём, на третьем – нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

В январе также зарегистрировано шесть пожаров на социально-значимых объектах: два из них произошли в зданиях школ Тулунского района и Братска, один – в доме культуры в деревне Никулино Киренского района, один – в помещении котельной в посёлке Заморский Нижнеилимского района, ещё два возгорания зафиксировано на объектах здравоохранения в Нижнеудинске и в Вихоревке Братского района.