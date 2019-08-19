Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в зоне задымления из-за лесных пожаров остается один населенный пункт в Катангском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– По данным космического мониторинга, в зоне задымления находится населенный пункт Инаригда Ербогаченского муниципального образования. По информации Единых дежурно-диспетчерских служб Бодайбинского, Братского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского, Качугского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского районов, на территории муниципальных образований прошли дожди – задымления не наблюдается, – отметили в ведомстве.

По данным автоматических постов наблюдения иркутского УГМС, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК оксида углерода не зафиксировано.