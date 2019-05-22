В Иркутской области выросло число получивших травмы на железнодорожных переездах

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году число людей, получивших травмы на железнодорожных переездах в Иркутской области, снизилось на 28%. По итогам четырёх месяцев 2019 году количество таких случаев в сравнении с тем же периодом прошлого года выросло на 19%, причём возросло число пострадавших детей. Об этом 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области рассказала глава регионального Минстроя Светлана Свиркина. В 2018 году для предупреждения травматизма РЖД отремонтировала пять платформ, 27 пешеходных переходов, улучшила освещение 216 платформ, обновила почти 70 знаков безопасности и выпустила почти 80 тысяч памяток. На это потратили 21 млн рублей. В 2019 году на эти цели запланировано практически 55 млн рублей. Кстати, в Иркутской области насчитывается 136 железнодорожных переездов. Один из способов обеспечения безопасности на них – установка специальных аппаратно-технических комплексов, которые фиксируют нарушения ПДД. К 1 января 2019 году системами видеофиксации были оборудованы 32 переезда, при этом восемь мест оснащены «Автоураганом», который может фиксировать не только нарушение скорости движения, но и, например, неиспользование ремней безопасности. Что касается путепроводов над ж/д путями, то на региональных и межмуниципальных дорогах в Иркутской области их семь. По словам Светланы Свиркиной, пять из них находятся в удовлетворительном состоянии, два требуют ремонта. Это объекты на перегонах Улькан-Умбелла и Половина-Белая. Пересечений дорог с железнодорожными переездами в одном уровне насчитывается 46, из них только 14 – регулируемые. – На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Иркутском, Усольском, Куйтунском, Тулунском, Братском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах в местах пересечения с железнодорожными путями была нанесена разметка, восстановлено изношенное асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и так далее, – рассказала Светлана Свиркина. На муниципальных дорогах в Иркутске в 2019 году комплексно обследуют Глазковский мост, в состав которого входит путепровод над железной дорогой, разработают ПСД на капитальный ремонт на станции Батарейная и с в период с 2019 по 2020 годы предусмотрена реконструкция путепровода на улице Джамбула. На эти цели из федерального бюджета выделено 355 млн рублей. В Ангарске из дорожного фонда выделено 15 млн рублей на проект по капремонту путепровода на станции Мегет. В областном бюджете предусмотрена субсидия на путепровод в Заларях, на котором работа ведётся уже второй год. Также прорабатывается вопрос о выделении денег на строительство путепровода на станции Половина, который стоит 109 млн рублей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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