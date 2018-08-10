В Иркутской области выявили почти тысячу гектаров дикой конопли

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области во время операции «Мак» полицейские обнаружили свыше трехсот очагов произрастания дикорастущей конопли на площади почти в тысячу гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Например, рядом с селом Урик Иркутского района были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие около 20 гектаров, и более 15 гектаров – в Осинском районе. Растение скашивали и обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить дальнейшие его всходы в последующие годы.

Первый этап операции завершился во второй половине июля 2018 года. По итогам рейдов хозяевам участков вынесено около 300 предписаний об уничтожении растений, а также составлено семь административных протоколов за неисполнение предписаний. Сейчас в регионе проходит второй этап «Мака». Он продлится до 10 октября 2018 года.