В Иркутской области вновь выпал ребенок из окна

Иркутский район, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Сергиев Посад в Иркутском районе из окна выпал ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение в дежурную часть отдела полиции №10 поступило 27 мая около 13 часов 30 минут.

Как установили правоохранители, пятилетний мальчик находился под присмотром знакомой. В какой-то момент ребенок остался без контроля, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна второго этажа. В результате случившегося мальчика доставили в медицинское учреждение для оказания помощи медиков.

Как показывает практика, отмечают полицейские, подобные несчастные случаи происходят по причине недостаточного контроля со стороны взрослых. В трети из всех зарегистрированных несчастных случаев, которых с начала года было шесть, дети облокачивались на москитную сетку.

Полиция рекомендует во избежание возможных инцидентов убрать предметы мебели или интерьера, наличие которых облегчает попадание ребенка к оконному проему, а также использовать разнообразные механические запорные устройства и замки, исключающие возможность самостоятельного открытия окна. Не стоит рассматривать москитную сетку как сдерживающий фактор и препятствие для ребенка, так как конструктивно она не предназначена для выдерживания физического давления.